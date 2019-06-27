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27.06.2019  15:37   

С понедельника трамвай №26 временно изменит маршрут движения

Движение трамваев по улице Матюшенко, Журавлевскому спуску и улице Веснина, на участке от улицы Шевченко до улицы Мироносицкой, будет запрещено с 9:00 до 18:00 1, 2, 3 и 4 июля.


//gortransport.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайных путей.

В связи с этим трамвай №26 будет курсировать следующим образом: разворотный круг «Юго-Восточный» – пр. Московский – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – Журавлевский гидропарк.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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