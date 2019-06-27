С понедельника трамвай №26 временно изменит маршрут движения

Движение трамваев по улице Матюшенко, Журавлевскому спуску и улице Веснина, на участке от улицы Шевченко до улицы Мироносицкой, будет запрещено с 9:00 до 18:00 1, 2, 3 и 4 июля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайных путей.
В связи с этим трамвай №26 будет курсировать следующим образом: разворотный круг «Юго-Восточный» – пр. Московский – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – Журавлевский гидропарк.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы, чтобы потом не жалеть о свершенном.
С пятницы ожидается резкое снижение температуры и дожди.
Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
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