Движение по Купеческому мосту будет ограничено еще три месяца

Движение транспорта по Купеческому мосту - на участке от спуска Соборного до Лопанской набережной - будет ограничено до 1 октября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением сроков выполнения капитального ремонта моста.
Напомним, на время работ двустороннее движение транспорта организовано по полосе встречного направления.
Ранее предполагалось, что движение на этом участке возобновится 1 июля.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы, чтобы потом не жалеть о свершенном.
С пятницы ожидается резкое снижение температуры и дожди.
Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
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