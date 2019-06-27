27.06.2019 16:01

Движение по Купеческому мосту будет ограничено еще три месяца

Движение транспорта по Купеческому мосту - на участке от спуска Соборного до Лопанской набережной - будет ограничено до 1 октября.



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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением сроков выполнения капитального ремонта моста.

Напомним, на время работ двустороннее движение транспорта организовано по полосе встречного направления.

Ранее предполагалось, что движение на этом участке возобновится 1 июля.