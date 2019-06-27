27.06.2019 16:24

На Гимназической набережной временно закрывается движение транспорта

Движение транспорта по Гимназической набережной, на участке от ул. Вернадского до ул. Университетской, будет запрещено с 9:00 1 июля до 21:00 20 августа.



://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом проезжей части набережной.



Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: Грековской, Воскресенской, Нетеченской, Кузнечной и пер. Подольскому.



На время работ автобусы будут курсировать следующим образом:



№11э (в прямом и обратном направлениях): - ул. Вернадского - пер. Подольский - ул. Кузнечная - ул. Университетская - пер. Банный - пл. Павловская - ул. Полтавский Шлях и далее по маршруту;



№304э, 305э:

в сторону центра: - ул. Вернадского - пер. Подольский - пер. Армянский - пл. Павловская и далее по маршруту;



в сторону пр. Гагарина: - пл. Павловская - пер. Банный - ул. Университетская - ул. Кузнечная - пер. Лопатинский - пер. Соляниковский - пер. Подольский - ул. Вернадского и далее по маршруту.