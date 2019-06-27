На Гимназической набережной временно закрывается движение транспорта

Движение транспорта по Гимназической набережной, на участке от ул. Вернадского до ул. Университетской, будет запрещено с 9:00 1 июля до 21:00 20 августа.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом проезжей части набережной.
Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: Грековской, Воскресенской, Нетеченской, Кузнечной и пер. Подольскому.
На время работ автобусы будут курсировать следующим образом:
№11э (в прямом и обратном направлениях): - ул. Вернадского - пер. Подольский - ул. Кузнечная - ул. Университетская - пер. Банный - пл. Павловская - ул. Полтавский Шлях и далее по маршруту;
№304э, 305э:
в сторону центра: - ул. Вернадского - пер. Подольский - пер. Армянский - пл. Павловская и далее по маршруту;
в сторону пр. Гагарина: - пл. Павловская - пер. Банный - ул. Университетская - ул. Кузнечная - пер. Лопатинский - пер. Соляниковский - пер. Подольский - ул. Вернадского и далее по маршруту.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы, чтобы потом не жалеть о свершенном.
С пятницы ожидается резкое снижение температуры и дожди.
Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
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