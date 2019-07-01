01.07.2019 10:30

Из-за разбитых дорог области два села остались без рейсовых автобусов

Жители сел Мирное и Подвысокое Боровского района остались без рейсового автобуса на Харьков.



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С 1 июля автоперевозчик ФЛП Капленко А.В. будет выполнять рейсы по маршруту Боровая АС – Харьков АС через город Изюм, пишет Chasopis.

По словам источника, это связано с отсутствием безопасного дорожного покрытия на участке маршрута между селами Мирное и Кунье.

В Боровской автоколонне подтвердили этот факт и рассказали, что это решение назревало уже очень долгое время.

«Дело не только в технике, но и безопасности движения - комментирует диспетчер - Чтобы привлечь внимание к проблеме отсутствия надлежащего дорожного покрытия на маршруте, автоперевозчик неоднократно обращался как к местной власти так и в департамент транспорта, и все напрасно».



Поэтому с 1 июля жители сел Мирное и Подвысокое остались без автобуса на Харьков. Чтобы попасть на рейс, людям самостоятельно придется добираться до остановки на повороте, а это довольно существенная дистанция.



Аналогичная ситуация уже была в 2017 году. Тогда из-за плохого состояния дороги на этом участке автобусный маршрут также был отменен.