Из-за разбитых дорог области два села остались без рейсовых автобусов

Жители сел Мирное и Подвысокое Боровского района остались без рейсового автобуса на Харьков.
С 1 июля автоперевозчик ФЛП Капленко А.В. будет выполнять рейсы по маршруту Боровая АС – Харьков АС через город Изюм, пишет Chasopis.
По словам источника, это связано с отсутствием безопасного дорожного покрытия на участке маршрута между селами Мирное и Кунье.
В Боровской автоколонне подтвердили этот факт и рассказали, что это решение назревало уже очень долгое время.
«Дело не только в технике, но и безопасности движения - комментирует диспетчер - Чтобы привлечь внимание к проблеме отсутствия надлежащего дорожного покрытия на маршруте, автоперевозчик неоднократно обращался как к местной власти так и в департамент транспорта, и все напрасно».
Поэтому с 1 июля жители сел Мирное и Подвысокое остались без автобуса на Харьков. Чтобы попасть на рейс, людям самостоятельно придется добираться до остановки на повороте, а это довольно существенная дистанция.
Аналогичная ситуация уже была в 2017 году. Тогда из-за плохого состояния дороги на этом участке автобусный маршрут также был отменен.
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Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.
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