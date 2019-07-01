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01.07.2019  19:16   

Почти три недели нельзя будет проехать по Ярославской

Движение транспорта будет запрещено с 9:00 2 июля до 21:00 20 июля.


//city.kharkov.ua
Движение транспорта по улице Ярославской, на участке от улицы Коцарской до улицы Благовещенской, будет запрещено с 9:00 2 июля до 21:00 20 июля.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капремонтом проезжей части.
 
В этот период объезжать указанный участок можно по прилегающим улицам.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет проезда, ярославская, харьков
 
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