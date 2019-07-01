01.07.2019 19:16

Почти три недели нельзя будет проехать по Ярославской

Движение транспорта будет запрещено с 9:00 2 июля до 21:00 20 июля.



//city.kharkov.ua

Движение транспорта по улице Ярославской, на участке от улицы Коцарской до улицы Благовещенской, будет запрещено с 9:00 2 июля до 21:00 20 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капремонтом проезжей части.

В этот период объезжать указанный участок можно по прилегающим улицам.