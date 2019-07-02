02.07.2019 14:19

В харьковском метро установлен уже 81 терминал «Е-ticket»

В Харькове продолжаются работы по внедрению на пассажирском электротранспорте системы «Электронный билет».



//city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, в настоящее время продолжаются работы по подключению системы в Харьковском метрополитене. Уже выполнены работы по прокладке кабелей, к системе подключена часть валидаторов (53 шт.). Также установлен 81 терминал самообслуживания в вестибюлях и 20 терминалов самообслуживания в подземных пешеходных переходах метро. Воспользоваться электронным билетом уже можно на всех станциях, где установлены валидаторы.

В департаменте напомнили, что с декабря 2017 года система электронного билета внедрена в наземном электротранспорте - в трамваях и троллейбусах. На 451 единице подвижного состава установлены бортовые компьютеры и смонтировано 1419 валидаторов регистрации проездов. На трамвайных и троллейбусных остановках круглосуточно работают 166 терминалов «Е-ticket» для приобретения и пополнения билетов для проезда (разовые и электронные).

Как сообщили в департаменте, согласно Программе содействия безопасной жизнедеятельности в сфере социальной защиты населения города Харькова на 2017-2020 годы, ряду категорий харьковчан выданы льготные электронные билеты, в частности:

- школьникам (84 тыс. 774 билета, льгота предоставляется с 1 сентября по 30 июня, в случае утраты выдается новый);

- участковым терапевтам и педиатрам, медсестрам, которые обслуживают больных по вызову на дому и с целью патронажной службы, работникам коммунальных учреждений здравоохранения, социальным работникам, специалистам по социальной работе и социальной помощи на дому территориальных центров предоставления социальных услуг районов города Харькова, работникам Харьковского городского цента реинтеграции бездомных, центров социальных служб для семьи, детей и молодежи (1333 билета);

- должностным лицам районных военных комиссариатов города Харькова (по отдельному списку, 76 билетов);

- детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки (738 билетов);

- мастерам, начальникам участков, озеленителям, дворникам, работникам по комплексной уборке КП «Харьковблагоустройство», КП «Благоустрій», ООО «СПО», которые обслуживают многоквартирные жилые дома, а также печникам, печникам-трубочистам КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» и КП «Харківжилбуд» (1210 билетов).

Начато заключение договоров с высшими учебными заведениями I-IV уровней аккредитации и профессионально-техническими учебными заведениями города Харькова для дальнейшей выдачи льготных электронных билетов студентам.