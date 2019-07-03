03.07.2019 09:40

В Луцке начали ходовые испытания троллейбусов для Харькова

Обкатку пройдут более 50 новых троллейбусов, изготовленных по программе обновления парка для харьковского ДЕПО №2



Фото: Юрий Лисничук

В 2018 году в рамках проекта «Обновления троллейбусного парка города Харькова» КП «Троллейбусное депо №2» и Европейский банк реконструкции и развития подписали кредитное соглашение для обновления подвижного состава предприятия.

Тендер выиграл отечественный «Автосборочный завод №1» ПАО «Автомобильная компания Богдан Моторс».

Соглашение с производителем было заключено 28 февраля.

Согласно ему для Харькова приобретут 57 новых троллейбусов и сопутствующее оборудование на сумму 11,5 млн. евро (8 млн евро - кредитные средства ЕБРР, 2 млн евро - кредит Фонда чистых технологий и 1,5 млн евро - средства городского бюджета Харькова).

Сейчас первые троллейбусы для Харькова проходят обкатку в Луцке перед отправкой к заказчику.