В Луцке начали ходовые испытания троллейбусов для Харькова

Обкатку пройдут более 50 новых троллейбусов, изготовленных по программе обновления парка для харьковского ДЕПО №2
В 2018 году в рамках проекта «Обновления троллейбусного парка города Харькова» КП «Троллейбусное депо №2» и Европейский банк реконструкции и развития подписали кредитное соглашение для обновления подвижного состава предприятия.
Тендер выиграл отечественный «Автосборочный завод №1» ПАО «Автомобильная компания Богдан Моторс».
Соглашение с производителем было заключено 28 февраля.
Согласно ему для Харькова приобретут 57 новых троллейбусов и сопутствующее оборудование на сумму 11,5 млн. евро (8 млн евро - кредитные средства ЕБРР, 2 млн евро - кредит Фонда чистых технологий и 1,5 млн евро - средства городского бюджета Харькова).
Сейчас первые троллейбусы для Харькова проходят обкатку в Луцке перед отправкой к заказчику.
Нестабильный в эмоциональном плане день, обещает немало неожиданностей и сюрпризов. Зато отличный для любви и романтики. На первый план выйдет интуиция – ей смело можно доверять.
Ночью кратковременный дождь, гроза, местами град и шквал 15-20 м/с. Днем в Харькове на какое-то время небо затянется облаками, но вечер ожидается таким же ясным как и утро. Существенных осадков в светлое время суток синоптики не прогнозируют.
По народному календарю сегодня Мефодий Перепелятник.
влажн.:
давл.:
ветер: