03.07.2019 14:58

Харьковские улицы ожидает кардинальные изменения

В Кабинете министров Украины планируется ввести классификацию улиц по функциональному назначению.



// facebook

В украинских городах планируется ввести классификацию улиц по функциональному назначению, что обеспечит эффективную работу общественного транспорта и безопасные условия для пешеходов. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

Сейчас в нашей стране улицы и дороги классифицируют в зависимости от группы населенных пунктов. Например, районные. Это не очень удобно, так как при такой классификации пешеходы не имеют должного уровня безопасности. К тому же, это снижает эффективность работы трамваев, троллейбусов и автобусов.

В Украине должны появиться такие термины, как «пешеходная дорожка», «велосипедная дорожка» и «магистральная улица общегородского значения».

"Этот список сейчас дорабатывается, кроме того, в соответствии с категориями улиц по функциональному назначению будут устанавливаться требования и рекомендации к ширине каждой из этих функциональных зон", — добавил чиновник.

По словам Парцхаладзе, новая норма пока вносится в проект изменений в ГСН "Улицы и дороги населенных пунктов", которые разрабатывает ГП "ГосдорНИИ".