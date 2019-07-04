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04.07.2019  10:01   

Автобус №226э временно курсирует по другому маршруту

Движение транспорта по ул. Харьковских Дивизий, на участке от ул. Садовопарковой до пр. Героев Сталинграда, запрещено до 17:00 сегодня, 4 июля.


://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части улицы.  

Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам.

В это время автобус №226э курсирует следующим образом: 

при движении в сторону пр. Героев Сталинграда: - ул. Садовопарковая - бул. Жасминовый - пр. Маршала Жукова - пр. Героев Сталинграда и далее по маршруту;

при движении в сторону разворотного круга «Парк «Зустріч» по ул. Харьковских Дивизий: - пр. Героев Сталинграда - пр. Маршала Жукова - бул. Жасминовый - ул. Садовопарковая и далее по маршруту.

Источник:   ХГС
 Тэги:  автобус, маршрут, харьков, изменение
 
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