04.07.2019 10:01

Автобус №226э временно курсирует по другому маршруту

Движение транспорта по ул. Харьковских Дивизий, на участке от ул. Садовопарковой до пр. Героев Сталинграда, запрещено до 17:00 сегодня, 4 июля.



://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части улицы.



Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам.



В это время автобус №226э курсирует следующим образом:



при движении в сторону пр. Героев Сталинграда: - ул. Садовопарковая - бул. Жасминовый - пр. Маршала Жукова - пр. Героев Сталинграда и далее по маршруту;



при движении в сторону разворотного круга «Парк «Зустріч» по ул. Харьковских Дивизий: - пр. Героев Сталинграда - пр. Маршала Жукова - бул. Жасминовый - ул. Садовопарковая и далее по маршруту.