Автобус №226э временно курсирует по другому маршруту

Движение транспорта по ул. Харьковских Дивизий, на участке от ул. Садовопарковой до пр. Героев Сталинграда, запрещено до 17:00 сегодня, 4 июля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части улицы.
Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам.
В это время автобус №226э курсирует следующим образом:
при движении в сторону пр. Героев Сталинграда: - ул. Садовопарковая - бул. Жасминовый - пр. Маршала Жукова - пр. Героев Сталинграда и далее по маршруту;
при движении в сторону разворотного круга «Парк «Зустріч» по ул. Харьковских Дивизий: - пр. Героев Сталинграда - пр. Маршала Жукова - бул. Жасминовый - ул. Садовопарковая и далее по маршруту.
И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить. Прийти к компромиссу сегодня будет легче обычного.
В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без существенных осадков.
Праздник сравнительно молод, хотя дата его отмечания уже переносилась.
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