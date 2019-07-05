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05.07.2019  09:01   

На Ивановке до конца дня перекрыта улица

По ул. Лозовской ограничено движение транспорта.


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В связи с необходимостью проведения КП «Дорремстрой» ремонта асфальтобетонного покрытия. 

С 08.00 до 17.00 5 июля 2019 обмен движение транспортных средств по ул. Лозовской. 
Пропуск транспортных средств организовано по свободной от выполнения работ полосе.

Источник:   1562
 Тэги:  уляца, ремонт, харьков, перекрытие
 
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