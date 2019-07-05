На Ивановке до конца дня перекрыта улица

По ул. Лозовской ограничено движение транспорта.
В связи с необходимостью проведения КП «Дорремстрой» ремонта асфальтобетонного покрытия.
С 08.00 до 17.00 5 июля 2019 обмен движение транспортных средств по ул. Лозовской.
Пропуск транспортных средств организовано по свободной от выполнения работ полосе.
День удачен для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика. Симпатии окружающих можно обратить себе на пользу.
Утренние облака задержатся в Харькове до вечера, а потом должны рассеяться. Без осадков.
Интересно, что первых в мире «туристов» развлекали подобным образом, чтобы отвлечь от мыслей об алкоголе.
влажн.:
давл.:
ветер: