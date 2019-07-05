05.07.2019 11:47

В понедельник на улице Достоевского будет ограничено движение

Движение транспорта по улице Достоевского, на участке от въезда Достоевского до Карачевского шоссе, будет ограничено с 8:00 до 17:00 8 июля.



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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части улицы.

Пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе.