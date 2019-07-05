Главная Новости Дороги и транспорт В понедельник на улице Достоевского будет ограничено движение
05.07.2019  11:47   

В понедельник на улице Достоевского будет ограничено движение

Движение транспорта по улице Достоевского, на участке от въезда Достоевского до Карачевского шоссе, будет ограничено с 8:00 до 17:00 8 июля.


// Facebook

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части улицы. 

Пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.06 Дороги и транспорт На Гимназической набережной временно закрывается движение транспорта 30.06 Дороги и транспорт С понедельника трамвай №26 временно изменит маршрут движения 29.06 Дороги и транспорт В Харькове откажутся от левых поворотов на дорогах с плотным движением машин
 
 

Видео

Скандал с двойным гражданством одного из кандидатов в нардепы по 169 округу Харькова
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 