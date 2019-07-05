В понедельник на улице Достоевского будет ограничено движение

Движение транспорта по улице Достоевского, на участке от въезда Достоевского до Карачевского шоссе, будет ограничено с 8:00 до 17:00 8 июля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части улицы.
Пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе.
День удачен для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика. Симпатии окружающих можно обратить себе на пользу.
Утренние облака задержатся в Харькове до вечера, а потом должны рассеяться. Без осадков.
Интересно, что первых в мире «туристов» развлекали подобным образом, чтобы отвлечь от мыслей об алкоголе.
влажн.:
давл.:
ветер: