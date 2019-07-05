На улице Малиновского запрещается движение транспорта

Движение транспорта по ул. Малиновского, на участке от ул. Коцарской до ул. Благовещенской, будет запрещено с 9:00 8 июля до 21:00 27 июля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капремонтом проезжей части.
В связи с этим автобусы будут объезжать закрытый участок по следующей схеме:
при движении в сторону ул. Конева:
№15, 67э, 112э, 238э: ул. Коцарская – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Шлях – ул. Конева и далее по маршруту;
при движении в сторону ул. Благовещенской:
№15, 67э, 112э: ул. Конева – ул. Полтавский Шлях – ул. Дмитриевская – ул. Благовещенская и далее по маршруту;
№238э – по своему маршруту.
День удачен для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика. Симпатии окружающих можно обратить себе на пользу.
Атмосферный фронт, пришедший с северо-запада, принесет дожди уже в эти выходные.
Интересно, что первых в мире «туристов» развлекали подобным образом, чтобы отвлечь от мыслей об алкоголе.
влажн.:
давл.:
ветер: