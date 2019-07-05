Главная Новости Дороги и транспорт На улице Малиновского запрещается движение транспорта
05.07.2019  17:58   

На улице Малиновского запрещается движение транспорта

Движение транспорта по ул. Малиновского, на участке от ул. Коцарской до ул. Благовещенской, будет запрещено с 9:00 8 июля до 21:00 27 июля.


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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капремонтом проезжей части.

В связи с этим автобусы будут объезжать закрытый участок по следующей схеме:

при движении в сторону ул. Конева: 
№15, 67э, 112э, 238э: ул. Коцарская – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Шлях – ул. Конева и далее по маршруту;

при движении в сторону ул. Благовещенской:
№15, 67э, 112э: ул. Конева – ул. Полтавский Шлях – ул. Дмитриевская – ул. Благовещенская и далее по маршруту;
№238э – по своему маршруту.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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