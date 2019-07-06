06.07.2019 14:41

За прошедшую неделю розничные цены на сжиженный газ снизились до уровня прошлого квартала (ИНФОГРАФИКА)

Вопреки прогнозам аналитиков топливного рынка цены на Харьковских заправках снизились на 25-50 копеек, стремясь к прежнему психологическому барьеру в 13 грн/литр



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С начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 1,05% с 13,31 гривен/литр.

Самая высокая цена на сжиженный газ СПБТ была зафиксирована 31 октября 2018 года – 16,31 гривен/литр.

Розничные цены на сжиженный газ СПБТ 1-5 июля, гривен/литр: