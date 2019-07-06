За прошедшую неделю розничные цены на сжиженный газ снизились до уровня прошлого квартала (ИНФОГРАФИКА)

Вопреки прогнозам аналитиков топливного рынка цены на Харьковских заправках снизились на 25-50 копеек, стремясь к прежнему психологическому барьеру в 13 грн/литр
С начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 1,05% с 13,31 гривен/литр.
Самая высокая цена на сжиженный газ СПБТ была зафиксирована 31 октября 2018 года – 16,31 гривен/литр.
Розничные цены на сжиженный газ СПБТ 1-5 июля, гривен/литр:
|Название продукта
|Средняя цена на 5 июля
|Средняя цена на 1 июля
|СПБТ
|13,17
|13,21
День не склоняет к возвышенным материям, зато выполнять обычную текущую работу сегодня будет значительно легче. Решительность уместна и в любви.
Атмосферный фронт, пришедший с северо-запада, принесет дожди уже в эти выходные.
Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
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