08.07.2019 08:21

На Журавлевском спуске продолжают укладывать камень

Движение по Журавлевскому спуску будет временно запрещено.



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Ежедневно 8, 9, 10, 11 и 12 июля с 8:00 до 17.00 будет ограничено движение транспорта по Журавлевскому спуску, на участке от ул. Пушкинской до ул. Челюскинцев.



Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой бортового камня.



Пропуск транспортных средств будет организован по свободной от выполнения работ полосе.