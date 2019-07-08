На Журавлевском спуске продолжают укладывать камень

Движение по Журавлевскому спуску будет временно запрещено.
Ежедневно 8, 9, 10, 11 и 12 июля с 8:00 до 17.00 будет ограничено движение транспорта по Журавлевскому спуску, на участке от ул. Пушкинской до ул. Челюскинцев.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой бортового камня.
Пропуск транспортных средств будет организован по свободной от выполнения работ полосе.
День больше подходит для внештатных ситуаций, чем для обычных рутинных дел. Возможны трудности с самоорганизацией, зато работа в «авральном» режиме даст превосходный результат.
Атмосферный фронт, пришедший с северо-запада, принесет дожди уже в эти выходные.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
влажн.:
давл.:
ветер: