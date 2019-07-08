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08.07.2019  08:21   

На Журавлевском спуске продолжают укладывать камень

Движение по Журавлевскому спуску будет временно запрещено.


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Ежедневно 8, 9, 10, 11 и 12 июля с 8:00 до 17.00 будет ограничено движение транспорта по Журавлевскому спуску, на участке от ул. Пушкинской до ул. Челюскинцев.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой бортового камня.

Пропуск транспортных средств будет организован по свободной от выполнения работ полосе.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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