В центре Харькова ремонтируют дорогу

По улице Алчевских ограничено движение транспорта.
Ежедневно 8, 9 и 10 июля с 8:00 до 17:00 будет ограничено движение транспорта по улице Алчевских, на участке от улицы Гиршмана до улицы Веснина.
Причинра ограничения – необходимость проведения КП «Дорремстрой» ремонта асфальтобетонного покрытия.
Пропуск транспортных средств будет организован по свободной от выполнения работ полосе.
День больше подходит для внештатных ситуаций, чем для обычных рутинных дел. Возможны трудности с самоорганизацией, зато работа в «авральном» режиме даст превосходный результат.
Атмосферный фронт, пришедший с северо-запада, принесет дожди уже в эти выходные.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
влажн.:
давл.:
ветер: