08.07.2019 08:53

В центре Харькова ремонтируют дорогу

По улице Алчевских ограничено движение транспорта.



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Ежедневно 8, 9 и 10 июля с 8:00 до 17:00 будет ограничено движение транспорта по улице Алчевских, на участке от улицы Гиршмана до улицы Веснина.



Причинра ограничения – необходимость проведения КП «Дорремстрой» ремонта асфальтобетонного покрытия.



Пропуск транспортных средств будет организован по свободной от выполнения работ полосе.