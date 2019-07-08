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08.07.2019  08:53   

В центре Харькова ремонтируют дорогу

По улице Алчевских ограничено движение транспорта.


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Ежедневно 8, 9 и 10 июля с 8:00 до 17:00 будет ограничено движение транспорта по улице Алчевских, на участке от улицы Гиршмана до улицы Веснина.

Причинра ограничения – необходимость проведения КП «Дорремстрой» ремонта асфальтобетонного покрытия.

Пропуск транспортных средств будет организован по свободной от выполнения работ полосе.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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