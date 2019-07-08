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08.07.2019  12:41   

С пятницы трамвай №3 временное изменит маршрут, а №7 - не будет ходить

Изменения связаны то связано с реконструкцией трамвайного переезда улица Москалевская - улица Гольдберговская.


/city.kharkov.ua
В связи с закрытием трамвайного переезда ул. Москалевская - ул. Гольдберговская с пятницы, 12 июля, изменятся маршруты трамваев №3 и 7.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайного переезда ул. Москалевская - ул. Гольдберговская. Движение трамваев по ул. Москалевской и ул. Конева, от разворотного круга «Новожаново» до ул. Полтавский Шлях, и по ул. Николая Бажана, от разворотного круга «Новоселовка» до ул. Москалевской, будет запрещено с 22:00 12 июля. 
 
На время работ трамвай №3 будет курсировать следующими образом: Залютино - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал;
 
трамвай № 7 - ходить не будет. 
 
Транспорт начнет курсировать по своему маршруту после завершения ремонтных работ. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  трамвай, запрет проезда, харьков
 
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