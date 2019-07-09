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09.07.2019  19:51   

В среду пятый и шестой трамваи пойдут по другому маршруту

Трамваи №5 и 6 будут ходить по измененным маршрутам с 6:00 до 20:00 10 июля.


//city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия по пр. Московскому, на участке от ул. Короленко до пер. Армянского.
 
В это время будет запрещено движение трамваев по ул. Полтавский Шлях, на участке от ул. Конева до  пл. Сергиевской, по пл. Сергиевской, пл. Павловской, пл. Конституции и пр. Московскому, на участке от пл. Конституции до пл. Защитников Украины.
 
Движение трамваев будет организовано следующим образом:
 
№5: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Молочная – пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Морозова (парк Машиностроителей) - пр. Московский – пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Морозова - ул. Героев Сталинграда - ул. Одесская;
 
№6: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - пр. Московский - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе - 602 м/р.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  трамваи, изменение маршрута, харьков
 
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