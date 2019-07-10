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10.07.2019  09:41   

Рейс из Харькова в Анталию задерживают на 14 часов

Вместо двух часов ночи пассажиров планируют отправить в полпятого вечера.


// cfts.org.ua

Задержан чартерный рейс в Анталию авиакомпании Azur Air Ukraine, следует из информации на онлайн-табло аэропорта.

Рейс QU 5711 в Анталию должен был отправиться сегодня в 2:00, однако статус рейса сообщает, что полет произойдет на ранее 16:20. Задержка составляет более 14 часов.

Все остальные рейсы проводятся по расписанию.

Тэги:  авиарейс, анталия, харьков
 
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