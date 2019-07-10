10.07.2019 09:41

Рейс из Харькова в Анталию задерживают на 14 часов

Вместо двух часов ночи пассажиров планируют отправить в полпятого вечера.



// cfts.org.ua

Задержан чартерный рейс в Анталию авиакомпании Azur Air Ukraine, следует из информации на онлайн-табло аэропорта.

Рейс QU 5711 в Анталию должен был отправиться сегодня в 2:00, однако статус рейса сообщает, что полет произойдет на ранее 16:20. Задержка составляет более 14 часов.

Все остальные рейсы проводятся по расписанию.