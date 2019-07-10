Рейс из Харькова в Анталию задерживают на 14 часов

Вместо двух часов ночи пассажиров планируют отправить в полпятого вечера.
Задержан чартерный рейс в Анталию авиакомпании Azur Air Ukraine, следует из информации на онлайн-табло аэропорта.
Рейс QU 5711 в Анталию должен был отправиться сегодня в 2:00, однако статус рейса сообщает, что полет произойдет на ранее 16:20. Задержка составляет более 14 часов.
Все остальные рейсы проводятся по расписанию.
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