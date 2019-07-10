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10.07.2019  19:23   

Трамваи №12 и 20 семь дней будут ходит по другому маршруту

Трамваи №12 и 20 будут курсировать по другому маршруту с 9:00 до 16:00 11-12 и 15-19 июля.


//city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с асфальтировкой улицы. В это время будет запрещено движение трамваев по ул. Большой Панасовской, на участке от ул. Евгения Котляра до пер. Лосевского, по пер. Лосевскому, пер. Пискуновскому, проезду Рогатинскому и ул. Клочковской, от Новоивановского моста до Рогатинского проезда.
 
В связи с этим трамваи будут курсировать так:
 
№12: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - Новоивановский мост - Клочковский спуск - пр. Независимости - ул. Тринклера - ул. Маяковского - ул. Мироносицкая - пл. Первого Мая - ул. Сумская - Белгородское шоссе - Лесопарк;
 
№20: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - Новоивановский мост - ул. Клочковская - пр. Победы - разворотный круг «Пр. Победы».
Источник:   Городской совет
 Тэги:  трамвай, другой маршрту, харьков
 
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