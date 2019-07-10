10.07.2019 19:23

Трамваи №12 и 20 семь дней будут ходит по другому маршруту

Трамваи №12 и 20 будут курсировать по другому маршруту с 9:00 до 16:00 11-12 и 15-19 июля.



//city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с асфальтировкой улицы. В это время будет запрещено движение трамваев по ул. Большой Панасовской, на участке от ул. Евгения Котляра до пер. Лосевского, по пер. Лосевскому, пер. Пискуновскому, проезду Рогатинскому и ул. Клочковской, от Новоивановского моста до Рогатинского проезда.

В связи с этим трамваи будут курсировать так:

№12: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - Новоивановский мост - Клочковский спуск - пр. Независимости - ул. Тринклера - ул. Маяковского - ул. Мироносицкая - пл. Первого Мая - ул. Сумская - Белгородское шоссе - Лесопарк;

№20: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - Новоивановский мост - ул. Клочковская - пр. Победы - разворотный круг «Пр. Победы».