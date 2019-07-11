На Льговском путепроводе продолжается капитальный ремонт

По проспекта Любви Малой на Льговском путепроводе ограничено движение транспорта.
Движение транспорта на Льговском путепроводе по пр. Любови Малой ограничено с 11 июля по 2 сентября.
Ограничения связаны с капитальным ремонтом путепровода.
Для осуществления объезда закрытого участка Льговского путепровода организовано двустороннее движение транспортных средств по полосе встречного направления.
Сеголня легко можно забыть о чувстве меры! Помните: любое действие, сделанное сегодня, может иметь неожиданные и очень далеко идущие последствия.
«Калька» среды: ясное утро, затем появятся облака. Ночь пройдет без существенных осадков, днем местами возможны кратковременные дожди, грозы.
Сегодня планета отмечает Всемирный день шоколада – известного афродизиака, и Всемирный день народонаселения, численность которого, как известно, зависит от любви.
влажн.:
давл.:
ветер: