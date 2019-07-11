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11.07.2019  08:17   

На Льговском путепроводе продолжается капитальный ремонт

По проспекта Любви Малой на Льговском путепроводе ограничено движение транспорта.


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Движение транспорта на Льговском путепроводе по пр. Любови Малой ограничено с 11 июля по 2 сентября.

Ограничения связаны с капитальным ремонтом путепровода.

Для осуществления объезда закрытого участка Льговского путепровода организовано двустороннее движение транспортных средств по полосе встречного направления.

Источник:   1562
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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