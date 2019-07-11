Пригородная электричка изменила маршрут

Вместо Балаклеи электропоезд № 6410 будет отправляться из Изюма.
Электричка, которая курсировала из Балаклеи в Харьков, изменила свой маршрут, пишет «Слобідський край»..
С 8 июля по 1 сентября 2019 электропоезд № 6410 будет курсировать по маршруту Изюм – Харьков-Пассажирский.
По сообщению ЮЖД, электричка будет курсировать только в будние дни. С Изюма поезд будет отправляться в 3:40, в Харьков прибывает в 7:12. Также сообщается, что с 22 по 28 июля электропоезд № 6410 вообще не будет курсировать.
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