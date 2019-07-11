11.07.2019 08:35

Пригородная электричка изменила маршрут

Вместо Балаклеи электропоезд № 6410 будет отправляться из Изюма.



// slk.kh.ua

Электричка, которая курсировала из Балаклеи в Харьков, изменила свой маршрут, пишет «Слобідський край»..

С 8 июля по 1 сентября 2019 электропоезд № 6410 будет курсировать по маршруту Изюм – Харьков-Пассажирский.



По сообщению ЮЖД, электричка будет курсировать только в будние дни. С Изюма поезд будет отправляться в 3:40, в Харьков прибывает в 7:12. Также сообщается, что с 22 по 28 июля электропоезд № 6410 вообще не будет курсировать.