Главная Новости Дороги и транспорт С вечера пятницы запрещается проезд по Гольдберговской и Москалевской
11.07.2019  12:19   

С вечера пятницы запрещается проезд по Гольдберговской и Москалевской

Движение транспорта будет запрещено с 22:00 12 июля.


//city.kharkov.ua
Движение транспорта по ул. Москалевской, на участке от ул. Квиткинской до ул. Гольдберговской в сторону ул. Конева, будет запрещено с 22:00 12 июля.
 
Также движение запретят по ул. Гольдберговской, на участке от ул. Украинской до ул. Москалевской. 
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайного переезда на пересечении ул. Гольдберговская - ул. Москалевская. Движение откроют по окончанию ремонтных работ. 
 
Объезд будет организован так:
 
при движении по ул. Москалевской в ​​сторону ул. Конева: - ул. Основянская - ул. Грековская - ул. Рыбасовская;
 
при движении по ул. Гольдберговской в сторону ул. Москалевской: - ул. Гольдберговская- ул. Валерьяновская - ул. Москалевская.
 
Автобусы при движении в сторону ул. Грековской будут курсировать так:
 
№211э: - ул. Москалевская - ул. Квиткинская - ул. Украинская - ул. Гольдберговская и далее по маршруту;
 
при движении в сторону ул. Москалевской:
 
№211э: - ул. Гольдберговская - ул. Грековская - ул. Рыбасовская - ул. Москалевская - ул. Черепановых - ул. Владимирская - ул. Свет Шахтера;
 
при движении в сторону ул. Конева:
 
№219э, 258э: - ул. Москалевская - ул. Квиткинская - ул. Украинская - ул. Гольдберговская- ул. Грековская - ул. Рыбасовская - ул. Москалевская и далее по маршруту;
 
при движении в сторону ул. Валерьяновской:
 
№219э, 258э: - ул. Москалевская - ул. Черепановых - ул. Владимирская - ул. Свет Шахтера и далее по  маршруту.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет проезда, гольдберговская и москалевская, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.07 Дороги и транспорт Запрещено движение по Гольдберговской улице 08.07 Дороги и транспорт С пятницы трамвай №3 временное изменит маршрут, а №7 - не будет ходить 03.07 Дороги и транспорт На два часа в четверг изменят маршруты троллейбусы №13, 20 и 31
 
 

Видео

В Харькове во время пожара в квартире 9-этажного жилого дома погиб 54-летний мужчина. ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 