11.07.2019 12:19
С вечера пятницы запрещается проезд по Гольдберговской и Москалевской
Движение транспорта будет запрещено с 22:00 12 июля.
//city.kharkov.ua
Движение транспорта по ул. Москалевской, на участке от ул. Квиткинской до ул. Гольдберговской в сторону ул. Конева, будет запрещено с 22:00 12 июля.
Также движение запретят по ул. Гольдберговской, на участке от ул. Украинской до ул. Москалевской.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайного переезда на пересечении ул. Гольдберговская - ул. Москалевская. Движение откроют по окончанию ремонтных работ.
Объезд будет организован так:
при движении по ул. Москалевской в сторону ул. Конева: - ул. Основянская - ул. Грековская - ул. Рыбасовская;
при движении по ул. Гольдберговской в сторону ул. Москалевской: - ул. Гольдберговская- ул. Валерьяновская - ул. Москалевская.
Автобусы при движении в сторону ул. Грековской будут курсировать так:
№211э: - ул. Москалевская - ул. Квиткинская - ул. Украинская - ул. Гольдберговская и далее по маршруту;
при движении в сторону ул. Москалевской:
№211э: - ул. Гольдберговская - ул. Грековская - ул. Рыбасовская - ул. Москалевская - ул. Черепановых - ул. Владимирская - ул. Свет Шахтера;
при движении в сторону ул. Конева:
№219э, 258э: - ул. Москалевская - ул. Квиткинская - ул. Украинская - ул. Гольдберговская- ул. Грековская - ул. Рыбасовская - ул. Москалевская и далее по маршруту;
при движении в сторону ул. Валерьяновской:
№219э, 258э: - ул. Москалевская - ул. Черепановых - ул. Владимирская - ул. Свет Шахтера и далее по маршруту.