11.07.2019 14:24

Укрзализныця откажется от действующей системы онлайн-продажи билетов

Железнодорожный перевозчик хочет создать новый сервис и снизить стоимость проездных документов



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«Укрзализныця» обратилась в правоохранительные органы с заявлением о незаконной деятельности компании «Унит», которая является посредником между железнодорожным перевозчиком и пассажирами при покупке и бронировании билетов на поезда. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

В госкомпании заявили, что данная компания-разработчик разработала для них систему по продаже электронных билетов на поезда, за счет которой в 2017-2018 годах завладела средствами «Укрзализныци» на общую сумму около 51,2 млн грн.

«Это фактически платежная площадка-посредник между сайтом продажи билетов и банками-эквайрами, через которую проводятся транзакции купли-продажи билетов. В ходе проверки мы установили, что компания-разработчик прописала на сайте собственный платежный шлюз – Plategka.com. После чего она заключила ряд "эксклюзивных" договоров с банками-эквайрами в качестве "агента", согласно которым банки обязаны выплачивать "Униту" так называемое "вознаграждение агенту" в размере 0,8% за каждую успешную транзакцию покупки пассажирами билетов», — рассказал директор филиала «Главный информационно-вычислительный центр» «Укрзализныци» Александр Войтко.

В «Укрзализныце» отметили, что соглашение между ней и «Унитом» не предусматривало использование шлюза компании-разработчика, соответственно такие действия являются незаконными.

«Укрзализныця» уже объявила открытые торги по закупке двух услуг: платежного шлюза и поддержки веб-сервиса, которые неоднократно блокировались «Унитом» путем системного представления необоснованных жалоб в Антимонопольный комитет Украины, а также путем подачи иска в Окружной административный суд Киева.

««Укрзализныця» в последнее время все чаще фиксирует сбои в системе онлайн-продажи билетов, которые удивительным образом совпадают с результатами торгов не в пользу «Унита». Фактически частная компания занимается шантажом «Укрзализныци», не давая возможности на законных основаниях провести открытые торги. Мы призываем правоохранителей провести детальное расследование предоставленных фактов правонарушения. Также перевозчику должны быть возвращены средства, незаконно полученные компанией «Унит» при продаже билетов без наличия договора», — заявил Войтко.

В связи с этим «Укрзализныця» решила разработать собственную систему онлайн-продажи билетов.

«Мы уже начали разработку альтернативного сервиса и обратились к ведущим банкам страны с предложением заключить прямые договора на использование их шлюза, без компаний-посредников. После получения их предложений будет выбрано наиболее выгодное. Уверен, это позволит даже снизить стоимость билетов», — отметил Войтко.

Справка: «Унит» — украинская IT-компания, которая осуществляет деятельность в сфере разработки, установки, консультации и поддержки программных продуктов. Специализируется на создании и внедрении программных продуктов в таких сферах, как защита информации, транспорт, ID-документ, здравоохранение, финансы, розничная торговля и телекоммуникации. Среди ее клиентов есть Кабинет министров, Государственный центр занятости, КГГА, «Киевский метрополитен», «Киевтранспарксервис» и много других.