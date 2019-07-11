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11.07.2019  19:14   

В пятницу с утра три троллейбуса будут ходить по другому маршруту

Из-за запрета на три часа движения троллейбусов 12 июля №13, 20 и 31 изменят маршрут.


//city.kharkov.ua
Движение троллейбусов по ул. Броненосца «Потемкин» и пр. Московскому, на участке от разворотного круга «ст. м. «Защитников Украины» до ул. Харьковских Дивизий, будет запрещено с 10:00 до 13:00 12 июля.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом инженерных сооружений на пр. Льва Ландау, в районе путепровода через пр. Московский.
 
На этот период троллейбусы будут курсировать так:
 
- №13: парк «Зустріч» - ул. Харьковских Дивизий - пр. Московский – бул. Богдана Хмельницкого - пр. Александровский - пр. Героев Сталинграда - ул. Садовопарковая - парк «Зустріч»;
 
- №20: 602 м/р - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская;
 
- №31: разворотный круг «Северная Салтовка» - ул. Гвардейцев-Широнинцев - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет движение, другой маршрут троллейбусов, харьков
 
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