11.07.2019 19:14

В пятницу с утра три троллейбуса будут ходить по другому маршруту

Из-за запрета на три часа движения троллейбусов 12 июля №13, 20 и 31 изменят маршрут.



//city.kharkov.ua

Движение троллейбусов по ул. Броненосца «Потемкин» и пр. Московскому, на участке от разворотного круга «ст. м. «Защитников Украины» до ул. Харьковских Дивизий, будет запрещено с 10:00 до 13:00 12 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом инженерных сооружений на пр. Льва Ландау, в районе путепровода через пр. Московский.

На этот период троллейбусы будут курсировать так:

- №13: парк «Зустріч» - ул. Харьковских Дивизий - пр. Московский – бул. Богдана Хмельницкого - пр. Александровский - пр. Героев Сталинграда - ул. Садовопарковая - парк «Зустріч»;

- №20: 602 м/р - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская;

- №31: разворотный круг «Северная Салтовка» - ул. Гвардейцев-Широнинцев - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская.