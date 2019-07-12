Главная Новости Дороги и транспорт В субботу троллейбусы №3, 5 и 6 пойдут по другому маршруту
12.07.2019  19:59   

В субботу троллейбусы №3, 5 и 6 пойдут по другому маршруту

Движение транспорта будет ограничено с 8:00 до 14:00 13 июля.


//city.kharkov.ua
Движение транспорта по ул. Вернадского, в районе перекрестка с ул. Маломясницкой, будет ограничено с 8:00 до 14:00 13 июля.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия по ул. Вернадского.
 
На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.
 
Также с 8:00 до 14:00 13 июля будет запрещено движение троллейбусов по ул. Кузнечной и пер. Соляниковскому, на участке от разворотного круга «ул. Университетская» до пер. Подольского, по пер. Подольскому, на участке от ул. Кузнечной до ул. Вернадского, ул. Вернадского, на участке от пер. Подольского до ул. Маломясницкой. В связи с этим троллейбусы будут ходить так:
 
№3: ул. 12 Апреля - пр. Александровский - пр. Героев Сталинграда - пр. Гагарина - ул. Вернадского - ул. Маломясницкая - пр. Гагарина и далее по маршруту;
 
№5: Аэропорт - ул. Аэрофлотская - пр. Гагарина - ул. Вернадского - ул. Маломясницкая - пр. Гагарина и далее по маршруту;
 
№6: ст. Основа - ул. Валдайская - ул. Деповская - ул. Южнопроектная - пр. Гагарина - ул. Вернадского - ул. Маломясницкая - пр. Гагарина и далее по маршруту.
Тэги:  ограничение движения, другой маршрут троллейбуса, харьков
 
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