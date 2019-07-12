12.07.2019 19:59

В субботу троллейбусы №3, 5 и 6 пойдут по другому маршруту

Движение транспорта будет ограничено с 8:00 до 14:00 13 июля.



//city.kharkov.ua

Движение транспорта по ул. Вернадского, в районе перекрестка с ул. Маломясницкой, будет ограничено с 8:00 до 14:00 13 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия по ул. Вернадского.

На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.

Также с 8:00 до 14:00 13 июля будет запрещено движение троллейбусов по ул. Кузнечной и пер. Соляниковскому, на участке от разворотного круга «ул. Университетская» до пер. Подольского, по пер. Подольскому, на участке от ул. Кузнечной до ул. Вернадского, ул. Вернадского, на участке от пер. Подольского до ул. Маломясницкой. В связи с этим троллейбусы будут ходить так:

№3: ул. 12 Апреля - пр. Александровский - пр. Героев Сталинграда - пр. Гагарина - ул. Вернадского - ул. Маломясницкая - пр. Гагарина и далее по маршруту;

№5: Аэропорт - ул. Аэрофлотская - пр. Гагарина - ул. Вернадского - ул. Маломясницкая - пр. Гагарина и далее по маршруту;

№6: ст. Основа - ул. Валдайская - ул. Деповская - ул. Южнопроектная - пр. Гагарина - ул. Вернадского - ул. Маломясницкая - пр. Гагарина и далее по маршруту.