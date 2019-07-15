15.07.2019 09:30

На Тринклера, которую должны были открыть 15 июля, продлили ограничение движения

По улице Тринклера до конца лета закрыто движение.



// facebook

Движение транспорта по ул. Тринклера на участке от ул. Маяковского до ул. Динамовской запрещено до 20 августа.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на магистральном трубопроводе по ул. Тринклера.



На этот период движение осуществляется в соответствии с утвержденной схемы дорожного движения.



Напомним, ранее движение планировалось восстановить 15 июля.