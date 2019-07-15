На Тринклера, которую должны были открыть 15 июля, продлили ограничение движения

По улице Тринклера до конца лета закрыто движение.
Движение транспорта по ул. Тринклера на участке от ул. Маяковского до ул. Динамовской запрещено до 20 августа.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на магистральном трубопроводе по ул. Тринклера.
На этот период движение осуществляется в соответствии с утвержденной схемы дорожного движения.
Напомним, ранее движение планировалось восстановить 15 июля.
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