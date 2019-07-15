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15.07.2019  09:30   

На Тринклера, которую должны были открыть 15 июля, продлили ограничение движения

По улице Тринклера до конца лета закрыто движение.


// facebook

Движение транспорта по ул. Тринклера на участке от ул. Маяковского до ул. Динамовской запрещено до 20 августа. 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на магистральном трубопроводе по ул. Тринклера. 

На этот период движение осуществляется в соответствии с утвержденной схемы дорожного движения. 

Напомним, ранее движение планировалось восстановить 15 июля.

Источник:   1562
 Тэги:  дорога, ограничения, харьков, проезд
 
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