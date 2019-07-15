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15.07.2019  09:40   

По ул. Борьбы на две недели ограничено движение транспорта.

Трафик ограничен в связи с необходимостью проведения КП «Дорремстрой» ремонта асфальтобетонного покрытия.


http://www.1562.kharkov.ua/ru/ppr-local/po-vul-borotbi-obmezheno-ruh-transportu-2232.html

С 08.00 часов 15 июля до 17.00 29 июля 2019 обмеено движение транспортных средств по ул. Борьбы на участке от ул. Немышлянская до ул. Возрождения. 
Пропуск транспортных средств организовано по свободной от выполнения работ полосе.

Источник:   1562
 Тэги:  олбъезд, движение, харьков, ремонт, полотно
 
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