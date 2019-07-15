По ул. Борьбы на две недели ограничено движение транспорта.

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 15 июля День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Возможны также новые встречи и увлечения/

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 15 июля Неделя начнется преимущественно ясной погодой. Ночью без существенных осадков, во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь.