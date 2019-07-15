По ул. Борьбы на две недели ограничено движение транспорта.

Трафик ограничен в связи с необходимостью проведения КП «Дорремстрой» ремонта асфальтобетонного покрытия.
С 08.00 часов 15 июля до 17.00 29 июля 2019 обмеено движение транспортных средств по ул. Борьбы на участке от ул. Немышлянская до ул. Возрождения.
Пропуск транспортных средств организовано по свободной от выполнения работ полосе.
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Возможны также новые встречи и увлечения/
Неделя начнется преимущественно ясной погодой. Ночью без существенных осадков, во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь.
Славяне в этот день чествовали Берегиню — божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли.
влажн.:
давл.:
ветер: