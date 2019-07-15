На улице Возрождение за две недели "возродят" новое дорожное полотно

По ул. Возрождение ограничено движение транспорта, в связи с необходимостью проведения КП «Дорремстрой» ремонта асфальтобетонного покрытия.
С 08.00 часов 15 июля до 17.00 29 июля 2019 ограничено движение транспортных средств по ул. Возрождение на участке от ул. Борьбы до ул. Профсоюзной.
Пропуск транспортных средств организованопо свободной от выполнения работ полосе.
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Возможны также новые встречи и увлечения/
Неделя начнется преимущественно ясной погодой. Ночью без существенных осадков, во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь.
Славяне в этот день чествовали Берегиню — божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли.
влажн.:
давл.:
ветер: