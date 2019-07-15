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15.07.2019  09:45   

На улице Возрождение за две недели "возродят" новое дорожное полотно

По ул. Возрождение ограничено движение транспорта, в связи с необходимостью проведения КП «Дорремстрой» ремонта асфальтобетонного покрытия.


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С 08.00 часов 15 июля до 17.00 29 июля 2019 ограничено движение транспортных средств по ул. Возрождение на участке от ул. Борьбы до ул. Профсоюзной. 
Пропуск транспортных средств организованопо свободной от выполнения работ полосе.

Источник:   1562
 Тэги:  ремонт, дорога, харьков, асфальт
 
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