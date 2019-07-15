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15.07.2019  12:49   

На неделю частично закрыто движение по площади Свободы

Движение транспорта будет запрещено с 8:00 15 июля до 10:00 22 июля.


//city.kharkov.ua
Движение транспорта по пл. Свободы, от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, будет запрещено с 8:00 15 июля до 10:00 22 июля.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовкой и проведением массового мероприятия.
 
В это время движение будет организовано по правой стороне площади, на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет проезда, площадь свободы, харьков
 
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