На два дня изменяется движения троллейбусов по маршруту № 11.

Изменение маршрута движения в связи с необходимостью проведения КП «Дорремстрой» ремонта асфальтобетонного покрытия.
С 09.30 до 17.30 часов 18 и 19 июля 2019 запрещено движение троллейбусов по пр. Любви Малой и ул. Плановой на участке от ул. Дудинской до ул. Семинарской, ул. Семинарской на участке от ул. Плановой к ул. Большой Гончаровской, ул. Большой Гончаровской на участке от ул. Семинарской до ул. Конева, ул. Конева, ул. Малиновского, ул. Коцарская, ул. Благовещенской, площади Благовещенском, спуска Соборной.
Движение троллейбусного маршрута №11 будет организовано следующим образом: ЖК «ул. Дзюбы »- ул. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любви Малой - ул. Дудинской - ул. Холодногорская - ЖК «Новый Быт».
В разговорах логика сегодня уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции. Если вы хотите убедить своих оппонентов, забудьте о цифрах: яркие образы и меткие метафоры достигнут цели гораздо быстрее.
Среда будет облачной. В Харькове ночью без осадков, по области местами небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза.
17 июля отмечается Всемирный день эмоджи. Основал этот праздник создатель эмоджипедии Джереми Берг в 2014 году.
влажн.:
давл.:
ветер: