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17.07.2019  08:20   

На два дня изменяется движения троллейбусов по маршруту № 11.

Изменение маршрута движения в связи с необходимостью проведения КП «Дорремстрой» ремонта асфальтобетонного покрытия.


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С 09.30 до 17.30 часов 18 и 19 июля 2019 запрещено движение троллейбусов по пр. Любви Малой и ул. Плановой на участке от ул. Дудинской до ул. Семинарской, ул. Семинарской на участке от ул. Плановой к ул. Большой Гончаровской, ул. Большой Гончаровской на участке от ул. Семинарской до ул. Конева, ул. Конева, ул. Малиновского, ул. Коцарская, ул. Благовещенской, площади Благовещенском, спуска Соборной. 

Движение троллейбусного маршрута №11 будет организовано следующим образом: ЖК «ул. Дзюбы »- ул. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любви Малой - ул. Дудинской - ул. Холодногорская - ЖК «Новый Быт».

Источник:   1562
 Тэги:  дорога, харьков, маршрут, ремонт, троллейбус
 
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