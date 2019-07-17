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17.07.2019  08:30   

По ул. Большая Гончаровская два дня будет ограничено движение транспорта.

Ограничение движения будет в связи с необходимостью проведения КП «Дорремстрой» ремонта асфальтобетонного покрытия.


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С 08.00 часов 18 июля до 17.00 19 июля 2019 ограничено движение транспортных средств по ул. Большая Гончаровская на участке от железнодорожного моста до ул. Литейного. 
Пропуск транспортных средств будет организовано по свободной от выполнения работ полосе.

Источник:   1562
 Тэги:  ремонт, харьков, покрытие, движение
 
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