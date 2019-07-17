По ул. Большая Гончаровская два дня будет ограничено движение транспорта.

Ограничение движения будет в связи с необходимостью проведения КП «Дорремстрой» ремонта асфальтобетонного покрытия.
С 08.00 часов 18 июля до 17.00 19 июля 2019 ограничено движение транспортных средств по ул. Большая Гончаровская на участке от железнодорожного моста до ул. Литейного.
Пропуск транспортных средств будет организовано по свободной от выполнения работ полосе.
В разговорах логика сегодня уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции. Если вы хотите убедить своих оппонентов, забудьте о цифрах: яркие образы и меткие метафоры достигнут цели гораздо быстрее.
Среда будет облачной. В Харькове ночью без осадков, по области местами небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза.
17 июля отмечается Всемирный день эмоджи. Основал этот праздник создатель эмоджипедии Джереми Берг в 2014 году.
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