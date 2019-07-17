17.07.2019 10:49

До Журавлевского гидропарка временно не ходят трамваи

Трамваи №16А и 26 курсируют по измененному маршруту.



//gortransport.kharkov.ua

Движение трамваев по ул. Шевченко и ул. Героев Труда, на участке от разворотного круга «Журавлевский гидропарк» до ул. Академика Павлова в направлении ул. Академика Павлова, запрещено с 9:00 до 16:00 17 июля.



Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей.



На этот период трамваи курсируют так:



№16А: Журавлевский гидропарк – ул. Шевченко – ул. Моисеевская – ул. Веринская – ул. Семиградская – перекресток ул. Семиградская/ул. Академика Павлова (остановка «Сабурова дача»);



№26: парк им. Горького – ул. Веснина – Журавлевский спуск – ул. Матюшенко – ул. Моисеевская – ул. Веринская – ул. Семиградская – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – пр. Московский – разворотный круг «Юго-Восточный»;

в обратном направлении: разворотный круг «Юго-Восточный» – пр. Московский – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – ул. Матюшенко – Журавлевский спуск – ул. Веснина – парк им. Горького.