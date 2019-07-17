17.07.2019 13:13

До конца июля по Классическому переулку ездить нельзя

Движение транспорта будет запрещено с 18 по 31 июля.



//city.kharkov.ua

Движение транспорта по пер. Классическому, на участке от ул. Клочковской до ул. Рымарской, будет запрещено с 18 по 31 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на магистральном трубопроводе по пер. Классическому.

На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам: Бурсацкому спуску и пер. Кравцова.