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17.07.2019  13:13   

До конца июля по Классическому переулку ездить нельзя

Движение транспорта будет запрещено с 18 по 31 июля.


//city.kharkov.ua
Движение транспорта по пер. Классическому, на участке от ул. Клочковской до ул. Рымарской, будет запрещено с 18 по 31 июля.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на магистральном трубопроводе по пер. Классическому.
 
На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам: Бурсацкому спуску и пер. Кравцова.
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет проезда, классический, харьков
 
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