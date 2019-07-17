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17.07.2019  17:18   

В четверг на Кандаурова будет закрыто движение

Движение будет запрещено с 8:00 до 22:00 18 июля.


//city.kharkov.ua
Движение транспорта по ул. Кандаурова, на участке от ул. Полтавский Шлях до ул. Ильинской, будет запрещено с 8:00 до 22:00 18 июля.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением ремонтно-строительных работ в районе дома №2 по ул. Кандаурова.
 
На этот период проезд специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, будет обеспечен. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет проезда, кандаурова, харьков
 
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