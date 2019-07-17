17.07.2019 19:03

В харьковском метро оперативно заменили вышедший из строя состав (ФОТО)

Информация о массовой высадке пассажиров прошла по соцсетям.



В харьковском метро оперативно заменили вышедший из строя состав (ФОТО)



В социальных сетях прошла информация об инциденте в метро.

Как сообщили в пресс-службе метрополитена, сегодня около 18:30 "по техническим причинам состав из соображений безопасности сдали в депо.

Пасажиров высадили и они сели в следующий состав.

Все станции работают в штатном режиме".