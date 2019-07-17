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17.07.2019  19:03   

В харьковском метро оперативно заменили вышедший из строя состав (ФОТО)

Информация о массовой высадке пассажиров прошла по соцсетям.


В харьковском метро оперативно заменили вышедший из строя состав (ФОТО)
В социальных сетях прошла информация об инциденте в метро.  
 
Как сообщили в пресс-службе метрополитена, сегодня около 18:30 "по техническим причинам состав из соображений безопасности сдали в депо.
 
Пасажиров высадили и они сели в следующий состав.  
 
Все станции работают в штатном режиме".
Тэги:  метро, харьков
 
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