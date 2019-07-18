Возле областной детской больницы до конца дня перекрыли улицу

Движение транспорта по ул. Кандаурова, на участке от ул. Полтавский Шлях до ул. Ильинской, будет запрещено с 8:00 до 22:00 18 июля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением ремонтно-строительных работ в районе дома №2 по ул. Кандаурова.
На этот период проезд специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, будет обеспечен.
Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте! День открывает вам все возможности для того, чтобы добиться успеха.
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Тем не менее набежавшая днем тучка может пролиться кратковременным дождем.
На Руси считалось, что в этот день луна празднует свой праздник. Поэтому день был полностью посвящён луне.
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