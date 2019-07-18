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18.07.2019  08:30   

Возле областной детской больницы до конца дня перекрыли улицу

Движение транспорта по ул. Кандаурова, на участке от ул. Полтавский Шлях до ул. Ильинской, будет запрещено с 8:00 до 22:00 18 июля.


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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением ремонтно-строительных работ в районе дома №2 по ул. Кандаурова.

На этот период проезд специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, будет обеспечен.

Тэги:  ремонт, улица, перекрытие, харьков
 
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