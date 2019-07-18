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18.07.2019  10:33   

Движение троллейбусов по маршруту №13 до конца недели изменено.

Изменения внесены в связи с необходимостью проведения АО «Харьковоблэнерго» работ по восстановлению электроснабжения.


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С 09.30 до 13.30 часов 18 19 июля 2019 и с 22.00 часов 20 июля до 04.00 часов 21 июля и с 22.00 часов 22 июля до 04.00 часов 23 июля 2019 запрещено движение троллейбусов по ул. Броненосца «Потемкин» и просп. Московском на участке от РК «ст. метро «Защитников Украины» в ЖК «станция метро« Московский проспект ».
Движение троллейбусов по маршруту №13 организовано следующим образом:
- ЖК «Парк« Встреча »- ул. Харьковских Дивизий - ул. Московский - станция метро «Московский проспект».
Источник:   1562
 Тэги:  троллейбус, маршрут, харьков, изменения
 
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