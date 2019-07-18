18.07.2019 10:40

Энергетики до выборов ограничили движение по части Московского проспекта

Ограничение движения транспорта в связи с необходимостью проведения АО «Харьковоблэнерго» работ по восстановлению электроснабжения.



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С 09.30 до 13.30 часов 18 июля 2019 и с 22.00 часов 20 июля до 04.00 часов 21 июля 2019 ограничено движение транспортных средств по ул. Московском на участке от ул. Энергетической до ул. Морозова при движении в сторону ул. Льва Ландау.

Пропуск транспортных средств организовано по свободной от выполнения работ полосе.

С 09.30 до 13.30 часов 19 июля 2019 и с 22.00 часов 22 июля до 04.00 часов 23 июля 2019 ограничено движение транспортных средств по ул. Московском на участке от ул. Энергетической до ул. Морозова при движении в сторону ул. Кошкина

Пропуск транспортных средств организовано по свободной от выполнения работ полосе.