Энергетики до выборов ограничили движение по части Московского проспекта

Ограничение движения транспорта в связи с необходимостью проведения АО «Харьковоблэнерго» работ по восстановлению электроснабжения.
Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте! День открывает вам все возможности для того, чтобы добиться успеха.
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Тем не менее набежавшая днем тучка может пролиться кратковременным дождем.
На Руси считалось, что в этот день луна празднует свой праздник. Поэтому день был полностью посвящён луне.
влажн.:
давл.:
ветер: