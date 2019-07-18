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18.07.2019  12:31   

На улице Скрипника временно запрещается движение

Движение транспорта по ул. Скрипника, на участке от ул. Пушкинской до ул. Чернышевской, будет запрещено с 7:00 до 18:00 19 июля, а также с 18:00 21 июля до 8:00 22 июля.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением организационных мероприятий в Центре культуры Киевского района.

На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам: Пушкинской, Жен-Мироносиц и Сумской.

Проезд специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, будет обеспечен.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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