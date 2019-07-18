18.07.2019 12:31

На улице Скрипника временно запрещается движение

Движение транспорта по ул. Скрипника, на участке от ул. Пушкинской до ул. Чернышевской, будет запрещено с 7:00 до 18:00 19 июля, а также с 18:00 21 июля до 8:00 22 июля.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением организационных мероприятий в Центре культуры Киевского района.



На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам: Пушкинской, Жен-Мироносиц и Сумской.



Проезд специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, будет обеспечен.