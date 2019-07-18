На улице Скрипника временно запрещается движение

Движение транспорта по ул. Скрипника, на участке от ул. Пушкинской до ул. Чернышевской, будет запрещено с 7:00 до 18:00 19 июля, а также с 18:00 21 июля до 8:00 22 июля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением организационных мероприятий в Центре культуры Киевского района.
На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам: Пушкинской, Жен-Мироносиц и Сумской.
Проезд специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, будет обеспечен.
Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте! День открывает вам все возможности для того, чтобы добиться успеха.
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Тем не менее набежавшая днем тучка может пролиться кратковременным дождем.
На Руси считалось, что в этот день луна празднует свой праздник. Поэтому день был полностью посвящён луне.
влажн.:
давл.:
ветер: