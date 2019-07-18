18.07.2019 17:04

В Харькове изменился график движения пригородных электричек

Летний маршрут электрички Балаклея – Харьков удлинили, а время отправления или прибытия других электропоездов перенесли.



// vecherniy.kharkov.ua

С 8 июля по 1 сентября 2019 года по рабочим дням пригородный электропоезд №6410 Балаклея – Харьков-Пассажирский будет курсировать по более протяженному маршруту от станции Изюм, пишет «Вечерний Харьков».

По информации пресс-центра ЮЖД, из Изюма электричка отправляется в 3.40, а на станцию Харьков-Пассажирский прибывает в 7.12. По субботам и воскресеньям этот электропоезд по-прежнему будет курсировать по маршруту Балаклея – Харьков-Пассажирский (отправление со станции Балаклея в 4.57).



Ранее частично изменилось расписание двух пригородных электричек на направлении Харьков – Граково – Купянск. С 25 мая электропоезд № 6341/6342 Граково – Купянск-Южный отправлением со станции Граково в 5.08 отправляется со станции Купянск-Узловой в 7.20 (вместо 7.18) и прибывает на станцию Купянск-Южный в 7.44. А с 14 июня электропоезд № 6812 Граково – Лосево отправляется со станции Граково в 4.30 и прибывает на станцию Лосево-1 в 6.07.



Также в связи с ремонтными работами внесены временные изменения в расписания отдельных пригородных поездов на различных направлениях. Так, электропоезд № 6026 Харьков-Пассажирский – Казачья Лопань отправлением в 14.10 11 июля следует диспетчерским расписанием, прибывая в Казачью Лопань в 15.33 (вместо 15.16). 12 июля эта же электричка пойдет со станции Харьков-Пассажирский в 14.54, проследует диспетчерским расписанием и прибудет в Казачью Лопань в 16.00.Электропоезд № 6915 Харьков-Пассажирский – Огульцы отправлением в 14.50 11 и 16 июля пойдет в 14.45 и проследует диспетчерским расписанием, прибывая на станцию Огульцы немного позже графика (прибытие по графику – в 16.01).



8-12 и 15-19 июля изменится расписание двух пригородных электричек на участке Лозовая – Харьков-Пассажирский. Электропоезд № 6862/6852 Гусаровка – Лозовая – Харьков-Пассажирский отправлением из Гусаровки в 5.20 пойдет из Лозовой в 7.05 (вместо 6.52) и прибудет в Харьков в 10.57 (вместо 10.44). А электропоезд № 7031/7032/7034 Лиман – Лозовая – Харьков-Пассажирский отправлением из Лимана в 5.55 пойдёт из Лозовой в 8.36 вместо 8.16 и прибудет в Харьков в 11.06 (вместо 10.57). Соответственно эти обе электрички проследуют несколько позже графика и через все другие станции и остановочные пункты между Лозовой и Харьковом.



12 июля немного раньше или немного позже графика прибудут на станцию Люботин пригородные поезда с Богодуховского направления: № 6266 Тростянец-Смородино – Харьков-Пассажирский (в 6.44 вместо 6.49, отправление из Люботина – в 6.51 вместо 6.53, прибытие в Харьков по графику – в 7.40), № 6268 Сумы – Люботин (в 19.14 вместо 18.55), № 6852 Тростянец-Смородино – Люботин (в 17.48 вместо 17.38), № 6896 Тростянец-Смородино – Люботин (в 7.47 вместо 7.37).



По 17 июля включительно частично изменено расписание трёх пригородных поездов на участке Граково – Купянск-Узловой. Электропоезд № 6345 Граково – Купянск-Узловой отправлением из Граково в 11.16 отправляется со станции Шевченково-Южное в 11.53 (вместо 11.45), следует диспетчерским расписанием и прибывает на станцию Купянск-Узловой в 12.57 (вместо 12.49). Пригородный поезд на локомотивной тяге № 6559 Харьков-Пассажирский – Купянск-Узловой отправлением из Харькова в 14.07 следует диспетчерским расписанием и прибывает на станцию Купянск-Узловой в 16.58 (вместо 16.51). Электропоезд № 6347/6348 Граково – Купянск-Южный отправлением из Граково в 17.40 следует диспетчерским расписанием, прибывая на станцию Купянск-Узловой в 19.13 (вместо 19.05). Со станции Купянск-Узловой электричка отправляется по графику – в 19.23, прибывая на станцию Купянск-Южный также по графику – в 19.50.

