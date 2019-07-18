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18.07.2019  19:23   

На две недели 11-й троллейбус изменит маршрту

Троллейбус №11 будет курсировать по другому маршруту с 9:00 до 17:00 с 19 июля по 3 августа.


//city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом ул. Малиновского. 
 
Так, с 9:00 до 17:00 19 и 22 июля движение троллейбусов будет запрещено по пр. Любови Малой и ул. Плановой, от ул. Дудинской до ул. Семинарской, ул. Семинарской, от ул. Плановой до ул. Большой Гончаровской, по ул. Большой Гончаровской, от ул. Семинарской до ул. Конева, по ул. Конева, ул. Малиновского, ул. Коцарской, ул. Благовещенской, пл. Благовещенской, спуску Соборному. 
 
В это время троллейбус №11 будет курсировать так: пр. Дзюбы - пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой - ул. Дудинской - ул. Холодногорская -  ул. Новый Быт.
 
С 9:00 до 17:00 20 июля и с 23 июля по 3 августа движение троллейбусов будет запрещено по ул. Конева и ул. Малиновского, от ул. Большой Гончаровской до ул. Коцарской, по ул. Коцарской, ул. Благовещенской, пл. Благовещенской, спуску Соборному.
 
Троллейбус №11 будет ходить так: пр. Дзюбы - пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой - ул. Плановая - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - ул. Конева; 
 
в обратном направлении: ул. Конева - ул. Большая Гончаровская - ул. Семинарская - пр. Любови Малой - ул. Китаенко - пр. Ново-Баварский - пр. Дзюбы.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет проезда, другой маршрут, харьков, троллейбус
 
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