19.07.2019 11:13

В субботу улицу Кандаурова закроют для транспорта

Причина – строительные работы.



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Движение транспорта по улице Кандаурова, от улицы Полтавский Шлях до улицы Ильинской, будет запрещено с 8:00 до 22:00 20 июля.



Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением ремонтно-строительных работ.



Проезд специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, будет обеспечен.