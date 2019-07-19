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19.07.2019  11:13   

В субботу улицу Кандаурова закроют для транспорта

Причина – строительные работы.


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Движение транспорта по улице Кандаурова, от улицы Полтавский Шлях до улицы Ильинской, будет запрещено с 8:00 до 22:00 20 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением ремонтно-строительных работ.

Проезд специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, будет обеспечен.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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