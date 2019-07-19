19.07.2019 12:43

С понедельника запрещается движение по Малиновского

Движение транспорта будет запрещено с 9:00 22 июля до 21:00 3 августа.



//city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом улицы.

В это время автобусы будут объезжать закрытый участок таким образом:

№15э, 67э, 112э, 238э (при движении в сторону ул. Конева): - ул. Коцарская - ул. Евгения Котляра - ул. Полтавский Шлях - ул. Конева и далее по маршруту;

№15э, 67э, 112э (при движении в сторону ул. Благовещенской): - ул. Конева - ул. Полтавский Шлях - ул. Дмитриевская - ул. Благовещенская и далее по маршруту.

Автобус №238э маршрут менять не будет.