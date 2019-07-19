19.07.2019 17:01

На следующей неделе трамвай №26 сократит маршрут

Трамвай маршрута №26 будет ходить по другому маршруту с 9:00 до 15:00 и с 17:00 до 21:00 ежедневно с 22 по 27 июля.



//gortransport.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайных путей по ул. Матюшенко. В это время будет запрещено движение трамваев по ул. Матюшенко, Журавлевскому спуску и ул. Веснина, на участке от ул. Шевченко до ул. Мироносицкой.



На этот период трамвай №26 будет ходить так: разворотный круг «Юго-Восточный» – пр. Московский – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – Журавлевский гидропарк.