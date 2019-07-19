На следующей неделе трамвай №26 сократит маршрут

Трамвай маршрута №26 будет ходить по другому маршруту с 9:00 до 15:00 и с 17:00 до 21:00 ежедневно с 22 по 27 июля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайных путей по ул. Матюшенко. В это время будет запрещено движение трамваев по ул. Матюшенко, Журавлевскому спуску и ул. Веснина, на участке от ул. Шевченко до ул. Мироносицкой.
На этот период трамвай №26 будет ходить так: разворотный круг «Юго-Восточный» – пр. Московский – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – Журавлевский гидропарк.
Сегодня легко попасть под чье-то влияние или поддаться соблазну. Лучше всего посвятить день домашним делам, а также реализации любых творческих задумок.
Накануне прогнозируемой дождливо-прохладной недели, выходные будут жаркими и практически «сухими».
Считалось, что нынешним утром роса приобретает целебные свойства и дает силы и здоровье как людям, так и животным и птицам.
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