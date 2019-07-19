С понедельника трамваи №12 и 20 три дня будут ходить по измененному маршруту

Трамваи №12 и 20 будут курсировать по измененным маршрутам с 9:00 до 16:00 22, 23 и 24 июля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом трамвайных путей.
В это время будет запрещено движение трамваев по ул. Большой Панасовской, на участке от ул. Евгения Котляра до пер. Лосевского, по пер. Лосевскому, пер. Пискуновскому, проезду Рогатинскому и ул. Клочковской, на участке от Новоивановского моста до Рогатинского проезда.
На этот период трамваи будут курсировать так:
№12: Южный вокзал – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – Новоивановский мост – Клочковский спуск – пр. Независимости – ул. Тринклера – ул. Маяковского – ул. Мироносицкая – пл. Первого Мая – ул. Сумская – Белгородское шоссе – Лесопарк;
№20: Южный вокзал – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – Новоивановский мост – ул. Клочковская – пр. Победы.
Сегодня легко попасть под чье-то влияние или поддаться соблазну. Лучше всего посвятить день домашним делам, а также реализации любых творческих задумок.
Накануне прогнозируемой дождливо-прохладной недели, выходные будут жаркими и практически «сухими».
Считалось, что нынешним утром роса приобретает целебные свойства и дает силы и здоровье как людям, так и животным и птицам.
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