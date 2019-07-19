19.07.2019 17:59

Ремонт дороги на Баварии: троллейбус поменяет маршрут

Движение транспорта по ул. Семинарской, на участке от ул. Плановой до ул. Полтавский Шлях, будет ограничено с 8:00 до 18:00 в понедельник, 22 июля.



// gortransport.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия по ул. Семинарской.



На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.



Также с 9:30 до 17:30 22 июля по улице будет запрещено движение троллейбусов.



Троллейбус №11 будет курсировать так: пр. Дзюбы – пр. Ново-Баварский – ул. Китаенко – пр. Любови Малой – ул. Дудинская – ул. Холодногорская – ул. Новый Быт.