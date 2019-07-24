24.07.2019 10:13

Трамваи №16 и 26 два дня курсируют по измененному маршруту, 16А – не ходит

Движение трамваев по ул. Шевченко, на участке от ул. Матюшенко до Журавлевского гидропарка, запрещено с 9:30 до 14:30 24 и 25 июля.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией контактной сети по ул. Шевченко.

В этот период трамваи будут ходить следующим образом:



№16: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;



№16А: не ходит;



№26: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк.