Главная Новости Дороги и транспорт Трамваи №16 и 26 два дня курсируют по измененному маршруту, 16А – не ходит
24.07.2019  10:13   

Трамваи №16 и 26 два дня курсируют по измененному маршруту, 16А – не ходит

Движение трамваев по ул. Шевченко, на участке от ул. Матюшенко до Журавлевского гидропарка, запрещено с 9:30 до 14:30 24 и 25 июля.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией контактной сети по ул. Шевченко.

В этот период трамваи будут ходить следующим образом:

№16: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;

№16А: не ходит;

№26: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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