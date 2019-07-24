Движение по улице Харьковских Дивизий закроют на три дня

С четверга по субботу будут закрывать движение на разных участках улицы.
Так, 25 июля с 9:00 до 22:00 запрещено движение транспорта по ул. Харьковских Дивизий, на участке от ул. Садовопарковой до Стадионного проезда. Будет запрещен проезд через перекресток ул. Харьковских Дивизий - ул. Танкопия, объезд закрытого участка организуют по прилегающим улицам: ул. Садовопарковой, бул. Жасминового, пр. Маршала Жукова и Стадионного проезда;
26 июля с 9:00 до 21:00 ограничено движение транспорта по ул. Харьковских Дивизий, на участке от ул. Садовопарковой до ул. Танкопия. Двустороннее движение будет организовано по полосе встречного движения.
27 июля с 9:00 до 21:00 запрещено движение транспорта по ул. Харьковских Дивизий в районе разворотного круга троллейбусов «Парк «Зустрiч». Объезд закрытого участка будет организоыван по прилегающим улицам: ул. Садовопарковой, бул. Жасминовому.
Звезды категорически против любых революций и рискованных экспериментов. Соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой.
С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Ночью небольшой дождь, местами гроза. Днем умеренный дождь, гроза, местами град, шквал 15-20 м/с.
В этот день православные люди чествуют святую равноапостольную Ольгу, во многом благодаря которой Русь приняла православную веру.
влажн.:
давл.:
ветер: