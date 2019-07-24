24.07.2019 14:36

Движение по улице Харьковских Дивизий закроют на три дня

С четверга по субботу будут закрывать движение на разных участках улицы.



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Так, 25 июля с 9:00 до 22:00 запрещено движение транспорта по ул. Харьковских Дивизий, на участке от ул. Садовопарковой до Стадионного проезда. Будет запрещен проезд через перекресток ул. Харьковских Дивизий - ул. Танкопия, объезд закрытого участка организуют по прилегающим улицам: ул. Садовопарковой, бул. Жасминового, пр. Маршала Жукова и Стадионного проезда;



26 июля с 9:00 до 21:00 ограничено движение транспорта по ул. Харьковских Дивизий, на участке от ул. Садовопарковой до ул. Танкопия. Двустороннее движение будет организовано по полосе встречного движения.

27 июля с 9:00 до 21:00 запрещено движение транспорта по ул. Харьковских Дивизий в районе разворотного круга троллейбусов «Парк «Зустрiч». Объезд закрытого участка будет организоыван по прилегающим улицам: ул. Садовопарковой, бул. Жасминовому.