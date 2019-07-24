Перекрытие улицы Харьковских Дивизий: автобусы три дня будут ездить разными маршрутами

Автобусы по маршрутам №№ 15, 227, 267 временно изменят направление движения.
Напомним, 25, 26 и 27 июля будет временно запрещено движение на разных участках улицы Харьковских Дивизий.
Маршрутные автобусы будут объезжать закрытые участки следующим образом:
25 июля с 9:00 до 22:00:
№15: ул. Рыбалко – бульв. Богдана Хмельницкого – пр. Александровский – пр. Героев Сталинграда – ул. Садовопарковая – бульв. Жасминовый – пр. Маршала Жукова и далее по маршруту;
№№227е, 267: ул. Садовопарковая – бульв. Жасминовый – пр. Маршала Жукова – пр. Московский и дальше по маршруту.
27 июля с 9:00 до 21:00:
при движении в сторону пр. Московского:
№№227е, 267: ул. Садовопарковая – бульв. Жасминовый – ул. Харьковских Дивизий и далее по маршруту.
при движении в сторону пр. Героев Сталинграда:
№№227е, 267: ул. Харьковских Дивизий – бульв. Жасминовый – ул. Садовопарковая и дальше по маршруту.
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С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Ночью небольшой дождь, местами гроза. Днем умеренный дождь, гроза, местами град, шквал 15-20 м/с.
В этот день православные люди чествуют святую равноапостольную Ольгу, во многом благодаря которой Русь приняла православную веру.
влажн.:
давл.:
ветер: