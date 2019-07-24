24.07.2019 15:34

Перекрытие улицы Харьковских Дивизий: автобусы три дня будут ездить разными маршрутами

Автобусы по маршрутам №№ 15, 227, 267 временно изменят направление движения.



//gortransport.kharkov.ua

Напомним, 25, 26 и 27 июля будет временно запрещено движение на разных участках улицы Харьковских Дивизий.



Маршрутные автобусы будут объезжать закрытые участки следующим образом:



25 июля с 9:00 до 22:00:



№15: ул. Рыбалко – бульв. Богдана Хмельницкого – пр. Александровский – пр. Героев Сталинграда – ул. Садовопарковая – бульв. Жасминовый – пр. Маршала Жукова и далее по маршруту;



№№227е, 267: ул. Садовопарковая – бульв. Жасминовый – пр. Маршала Жукова – пр. Московский и дальше по маршруту.



27 июля с 9:00 до 21:00:



при движении в сторону пр. Московского:

№№227е, 267: ул. Садовопарковая – бульв. Жасминовый – ул. Харьковских Дивизий и далее по маршруту.



при движении в сторону пр. Героев Сталинграда:

№№227е, 267: ул. Харьковских Дивизий – бульв. Жасминовый – ул. Садовопарковая и дальше по маршруту.