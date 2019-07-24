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24.07.2019  16:02   

Перекрытие улицы Харьковских Дивизий: троллейбус №13 изменит маршрут

Маршрут троллейбуса будет меняться 25, 26 и 27 июля.


//gortransport.kharkov.ua

Напомним, 25, 26 и 27 июля будет временно запрещено движение на разных участках улицы Харьковских Дивизий.

25 июля будет попеременно закрыт участок по ул. Харьковских Дивизий от РК «парк «Зустріч» до пр. Московского.

Движение троллейбусов организуют следующим образом:
С 9:00 до 14:00:
ЖК «ст. м. «Защитников Украины» – ул. Броненосца «Потемкина» – пр. Московский – бульвар Богдана Хмельницкого – пр. Александровский – ул. Садовопарковая – ЖК «парк «Зустріч» – ул. Садовопарковая – пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау – пр. Московский – ул. Броненосца «Потемкин» – ЖК «ст. м. «Защитников Украины»;

С 14:00 до 22:00:
ЖК «ст. м. «Защитников Украины» – ул. Броненосца «Потемкина» – пр. Московский – бульвар Богдана Хмельницкого – пр. Александровский – пр. Героев Сталинграда – ЖК «парк «Зустріч» – ул. Харьковских Дивизий – пр. Московский – ул. Броненосца «Потемкин» – ЖК «ст. м. «Защитников Украины».

26 июля с 9:00 до 21:00 запрещено движение троллейбусов на участке от РК «парк «Зустріч» до пр. Московского:

Движение троллейбусов организуют следующим образом:
РК «ст. м. «Защитников Украины» – ул. Броненосца «Потемкина» – пр. Московский – ул. Харьковских Дивизий – РК «парк «Зустріч» – ул. Садовопарковая – пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау – пр. Московский – ул. Броненосца «Потемкина» – РК «ст. м. «Защитников Украины».

27 июля с 9:00 до 21:00 запрещено движение троллейбусов на участке от пр. Героев Сталинграда до пр. Московского:

Движение троллейбусов организуют следующим образом:
РК «ст. м. «Защитников Украины» – ул. Броненосца «Потемкин» – пр. Московский – бульвар Богдана Хмельницкого – пр. Александровский – пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау – пр. Московский – ул. Броненосца «Потемкин» – РК «ст. м. «Защитников Украины».

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, харьков
 
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